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сегодня, 07:30
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Двоих нелегальных мигрантов задержали с метадоном

Часть наркотиков они успели разложить по закладкам.

В Липецке задержали двоих 23-летних нелегальных мигрантов за попытку сбыта «синтетики»: 17 мая они приехали в наш город, а уже 20го попались с поличным.

«В ходе досмотра полицейские обнаружили 10 свёртков с порошкообразным веществом у одного и 12 - у второго задержанного. По данным следствия, находясь в Московской области, мужчины нашли в мессенджере работу закладчиками. Часть наркотиков они успели разложить. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято 25 свёртков. Внутри было в общей сложности свыше 6 граммов наркотического вещества, содержащего метадон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

К тому же мужчины находились в нашей стране незаконно, превысив установленный законом 90-дневный срок пребывания. За это на них составлены административные протоколы. А по наркотикам возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Подозреваемые арестованы на время следствия.
наркотики
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Комментарии (5)

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САИ
7 минут назад
Вот интересно, в Ашхабаде значимые объекты строят русские, а у нас - таджики!
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Непонятно
20 минут назад
Зачем их сюда завезли? Чтобы они людей наркотой травили???
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ГОСТЬ53
29 минут назад
Больше, больше завозите их сюда!!!! Давайте им квартиры- они все многодетные, выплаты им платите- они бедные- несчастные! Освободите их от воинской повинности- они же мигранты. А местный народ гнобите- а то мы живем слишком хорошо и богато!
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Рф
сегодня, 08:12
Своих дураков мало что-ли? Эти еще понаехали , всех отправляйте от сюда
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Александр Н.
сегодня, 08:04
Это так называемые "ценные работники"ближнего зарубежья, хотя и среди наших дерьма хватает.
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