Двоих нелегальных мигрантов задержали с метадоном

Часть наркотиков они успели разложить по закладкам.

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Подозреваемые арестованы на время следствия.

В Липецке задержали двоих 23-летних нелегальных мигрантов за попытку сбыта «синтетики»: 17 мая они приехали в наш город, а уже 20го попались с поличным.«В ходе досмотра полицейские обнаружили 10 свёртков с порошкообразным веществом у одного и 12 - у второго задержанного. По данным следствия, находясь в Московской области, мужчины нашли в мессенджере работу закладчиками. Часть наркотиков они успели разложить. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято 25 свёртков. Внутри было в общей сложности свыше 6 граммов наркотического вещества, содержащего метадон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.К тому же мужчины находились в нашей стране незаконно, превысив установленный законом 90-дневный срок пребывания. За это на них составлены административные протоколы. А по наркотикам возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).