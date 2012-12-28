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Происшествия
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сегодня, 07:30
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Двоих нелегальных мигрантов задержали с метадоном
Часть наркотиков они успели разложить по закладкам.
«В ходе досмотра полицейские обнаружили 10 свёртков с порошкообразным веществом у одного и 12 - у второго задержанного. По данным следствия, находясь в Московской области, мужчины нашли в мессенджере работу закладчиками. Часть наркотиков они успели разложить. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято 25 свёртков. Внутри было в общей сложности свыше 6 граммов наркотического вещества, содержащего метадон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
К тому же мужчины находились в нашей стране незаконно, превысив установленный законом 90-дневный срок пребывания. За это на них составлены административные протоколы. А по наркотикам возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Подозреваемые арестованы на время следствия.
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