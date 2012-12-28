сегодня, 10:12
В Бухаресте произошёл мощный взрыв на территории ТЭЦ
«Пожар вспыхнул в понедельник вечером на электростанции Западного районного отопления (CET) в Бухаресте, после того как трансформатор мощностью 10 000 кВт, содержавший около 30 т нефти, якобы взорвался», — говорится в сообщении.
Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что на заводе загорелись два трансформатора. По его словам, жертв нет. Арафат призвал жителей близлежащих районов закрывать окна, чтобы избежать попадания дыма в дома, — передает телеканал Digi24.
На вопрос о вероятном распространении огня он ответил, что, по информации пожарных, этого не предвидится. Обстановка на территории продолжает находиться под наблюдением.
