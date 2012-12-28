Участники РОРП ЛО обсудили изменения в сферах трудового законодательства и охраны труда

Крупные липецкие работодатели за круглым столом обсудили изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда, вступившие в силу в 2025-2026 годах.



В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области прошел круглый стол с руководителем Государственной инспекции труда — главным государственным инспектором труда в Липецкой области Ириной Кирейчиковой на тему: «Изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда в 2026 году».Предваряя выступление спикера, директор РОРП ЛО Ольга Митрохина поблагодарила сотрудников Государственной инспекции труда за объективный подход к любому трудовому спору и открытость для диалога с предпринимателями.— Трудовое законодательство меняется, растут требования к охране труда, и следует всегда держать руку на пульсе. Предприятиям и организациям важно знать, на что сегодня следует обратить внимание, — сказала Ольга Митрохина.Руководитель Государственной инспекции труда Ирина Кирейчикова первым делом отметила, что основная функция инспекции труда обеспечение соблюдения нормы трудового права. Кроме того, Государственная инспекция труда оказывает правовую помощь работникам при подготовке исков в суд, но при этом подавать эти иски придётся самим. Исключение — только при расследовании несчастных случаев на производстве по вопросу признания трудового правоотношения.На многие проверки сейчас действует мораторий, поэтому внимание предпринимателей обратили на девять индикаторов риска, которые могут вызвать особое внимание трудовой инспекции и привести к контрольно-надзорным мероприятиям: в том числе легкие несчастные случаи на производстве, количество самозанятых, банкротство, численность и отсутствие кадровых изменений, а также другие маркеры риска.В основном, Государственная инспекция труда занимается профилактикой нарушений через объявление предостережений. Получение такого предостережения вовсе не значит, что вы что-то нарушили. Оно содержит предложение о принятие мер по обеспечению соблюдения нормативных требований.Среди других функций инспекции — расследование несчастных случаев на производстве. По статистике, за год в Липецкой области случается до 50 тяжёлых несчастных случаев с сотрудниками — о самых резонансных из них напомнили бизнесу: в том числе обрушение крыши цеха на заводе «Моторинвест», при котором пострадали восемь человек, о смертельном ДТП с автобусом «Москва-Липецк» компании «Люкс трэвел» на 214-м километре трассы «Дон» в Тульской области.Трудовое законодательство очень мобильно. Последние изменения коснулись как общих вопросов регулирования трудовых отношений, так и вопросов обеспечения безопасных условий труда.С 11 августа 2025 года приняты поправки о выплатах при ликвидации и сокращении. Ими закреплены гарантии для тех, кто после увольнения с основного места работы продолжил трудиться по совместительству. Если договор расторгнут из-за ликвидации организации или сокращения, то таким специалистам должны выплачивать выходное пособие. А вот выплат за второй и третий месяц не будет.Утверждён и новый порядок расчёта выходного пособия.С 1 сентября прошлого года обновлены списки должностей и работ для полной материальной ответственности. Появились новые типовые договоры полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности — поэтому работодателям следует обновить все документы и привести их в соответствие с изменениями.С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу России о премиях. Государство поставило премии работников под защиту. В коллективных договорах, соглашениях, локальных актах надо определять виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты. Следует учитывать качество, эффективность и длительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и другие показатели. При этом в локальном акте о премиях можно предусмотреть их снижение из-за проступков работников, но не более чем на 20% от месячной заплаты за период, в котором к работнику применено дисциплинарное взыскание. В связи с этим работодателям посоветовали пересмотреть положения об оплате труда и премировании.С 1 марта 2026 года уточнено одно из оснований увольнения иностранцев — при превышении допустимой численности таких работников.Также работодателям напомнили о других важных нововведениях: с 21 ноября прошлого года Минтруд информирует работников о результатах проведения спецоценки условий труда и прохождения обучения по охране труда через их личные кабинет на «Госуслугах».Ирина Кирейчикова также рассказала об изменениях в порядке психиатрического освидетельствования, вступивших в силу с 1 марта 2026 года. Ранее процедура была жестко привязана к определенным видам деятельности и проходила раз в пять лет. Теперь, если в ходе медосмотра врач выявит у работника признаки психического расстройства, работодатель должен выдать ему направление на психиатрическое освидетельствование.Кроме того, остановились на новых предельных нормах тяжестей для несовершеннолетних работников. Ключевое уточнение — в массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. Кроме того, в таблицу норм включена отдельная строка со значениями массы грузов, перемещаемых в тележках или в контейнерах.При этом предпринимателей интересовало, когда несовершеннолетних всё же допустят к сварочным работам. Ведь уже сейчас многие обучающиеся по специальности «электросварщик» до достижения совершеннолетия подаются в курьеры и потом в профессию уже не возвращаются. Ирина Кирейчикова отметила, что соответствующие инициативы по 16-17-летним сотрудникам уже выдвигают.Звучали и другие насущные вопросы: например, что делать с работниками, которые годами не берут отпуск и копят дни. На все такие вопросы предприниматели услышали подробные ответы. График отпусков обязателен для исполнения работодателем и работником, и работодатель обязан отправить работника в отпуск, предупредив об этом работника не менее чем за две недели.Предпринимателям также анонсировали уточнение правил обучения охране труда. Говорили и о проблемах растущих долгов по зарплате в регионе — на данный момент общая сумма задолженности шести-десяти работодателей в Липецкой области из месяца в месяц составляет около 60-80 миллионов рублей. Все эти случаи рассматривают и в Прокуратуре, и на уровне органов исполнительной власти субъекта.— Итог круглого стола подвела Ольга Митрохина: «Традиционная встреча с руководителем Государственной инспекции труда — главным государственным инспектором труда в Липецкой области Ириной Кирейчиковой на площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области оказалась очень плодотворной. Все темы были очень актуальными. Спасибо Ирине Николаевне за её открытость, за диалог с бизнесом. Трудовое законодательство, законодательство в сфере охраны труда меняются, и такие встречи очень важны. Несмотря на мораторий на проверки, вопросы трудовой инспекции к работодателям могут увеличиваться, если ты попадаешь под определённые индикаторы риска. Мы сегодня все их рассмотрели. Кроме того, много нововведений, на которые работодателю нужно обратить внимание в 2026 году. Часть из них вступила совсем недавно — с 1 марта. На всё это предпринимателям нужно обратить внимание, чтобы с точки зрения законодательства быть в белом поле».