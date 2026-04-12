В Подмосковье ребенку ампутировали пальцы при взрыве петарды
Инцидент произошел на улице Бугрова. Причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой. Мальчик поджигал петарды на спортивной площадке рядом со школой № 4. Он поднял одно из устройств с земли и положил в карман, после чего оно сдетонировало.
Очевидцы доставили ребенка в больницу, где ему ампутировали два пальца левой руки. Врачи пытаются спасти третий палец. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Правоохранители выясняют, где ребенок приобрел пиротехнику.
