Мужчина забыл возле банкомата свое портмоне — у него сразу нашёлся новый хозяин

В Измалковском округе направлено в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже портмоне в отделении банка.Осенью прошлого года в селе Чернава Измалковского округа один из посетителей отделения банка оставил возле банкомата свое портмоне, и у него тут же нашёлся новый хозяин. Установить вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения.— По данным следствия, обвиняемый не принял мер, направленных на возвращение находки, а забрал кошелек себе. В портмоне были 11 328 рублей, которые мужчина потратил, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Свою вину в ходе следствия мужчина признал и возместил ущерб. Его действия квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.