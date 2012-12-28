В Брянской области в результате ракетного обстрела ранена женщина
Мирная жительница получила ранения при ракетном ударе со стороны украинских войск по селу Юрасово Карачевского района Брянской области.
«ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ воздушные цели были уничтожены», — сообщил он.
По словам Богомаза, в результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово полностью уничтожены четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения. Губернатор также уточнил, что в ходе инцидента пострадала мирная жительница, она госпитализирована, — пишут «Известия».
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область. В Светлоярском районе загорелась ёмкость с нефтепродуктами, — передает RT.
В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили за ночь 151 украинский беспилотник над регионами страны.
