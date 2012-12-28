Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
До Пасхи липчане будут с отоплением
В Ельце нашли ногу
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
«Киа» и «Рено» горели ночью на Поперечном проезде
Туи на площади Победы не пережили зиму
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Липецкая область оказалась в топ-30 по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
В Липецкой области станет прохладнее
97
сегодня, 17:06

Почти все новые вклады в РФ открываются на короткий срок

Почти все новые банковские вклады в России сейчас открываются на срок до полугода. В марте на такие депозиты пришлось 95,8% от общего числа оформленных продуктов, следует из данных «Финуслуг», которые изучили «Известия». При этом трехмесячные вклады заняли львиную долю — 56,7%.
Долгосрочные инструменты практически не пользуются спросом. На депозиты сроком на год приходится лишь 3,2% размещений, а на вклады от одного до трех лет — около 4%. Классическая модель с длинными депозитами в настоящее время фактически перестала работать, констатируют аналитики.

Статистика Центрального Банка России (ЦБ РФ) также фиксирует стремительный рост доли краткосрочных размещений. Еще в феврале доля вкладов до полугода составляла почти 40% от общего объема. Всего в банках находилось почти 65 трлн рублей, из которых 25,5 трлн были размещены именно на короткие сроки. Для сравнения: в 2023 году на рынке доминировали среднесрочные депозиты — от полугода до года.

Преобладание коротких продуктов эксперты связывают с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки. Как отметил ведущий аналитик «Эксперт РА» Евгений Романов, Центробанк постепенно смягчал политику на последних заседаниях, и сейчас ставка опустилась до 15%. Рынок прогнозирует, что регулятор продолжит ее снижение, поэтому банкам невыгодно фиксировать высокие проценты на длительный срок — они мотивируют клиентов забирать доходность именно на коротких горизонтах.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
