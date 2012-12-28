Почти все новые вклады в РФ открываются на короткий срок
Долгосрочные инструменты практически не пользуются спросом. На депозиты сроком на год приходится лишь 3,2% размещений, а на вклады от одного до трех лет — около 4%. Классическая модель с длинными депозитами в настоящее время фактически перестала работать, констатируют аналитики.
Статистика Центрального Банка России (ЦБ РФ) также фиксирует стремительный рост доли краткосрочных размещений. Еще в феврале доля вкладов до полугода составляла почти 40% от общего объема. Всего в банках находилось почти 65 трлн рублей, из которых 25,5 трлн были размещены именно на короткие сроки. Для сравнения: в 2023 году на рынке доминировали среднесрочные депозиты — от полугода до года.
Преобладание коротких продуктов эксперты связывают с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки. Как отметил ведущий аналитик «Эксперт РА» Евгений Романов, Центробанк постепенно смягчал политику на последних заседаниях, и сейчас ставка опустилась до 15%. Рынок прогнозирует, что регулятор продолжит ее снижение, поэтому банкам невыгодно фиксировать высокие проценты на длительный срок — они мотивируют клиентов забирать доходность именно на коротких горизонтах.
