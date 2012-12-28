В микрорайоне Геленджика ввели локальный режим ЧС после удара дронов
Жителям, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь. Из-за падения обломков БПЛА на территорию детсада, учреждение будет закрыто на неделю. Детей при необходимости распределят в другие детские сады города.
«Сформированная комиссия сегодня приступает к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений. Гражданам, чье имущество пострадало, окажут финансовую помощь», — заявил Богодистов.
В результате падения обломков БПЛА пострадал детский сад в микрорайоне: выбиты окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, побиты козырьки. Дошкольное учреждение закрыто на ближайшую неделю для проведения аварийно-восстановительных работ, — пишут «Известия».
При необходимости 120 воспитанников распределят в близлежащие детские сады Северного микрорайона.
В Новороссийске в ночь на 6 апреля обломки беспилотников упали на многоквартирный жилой дом. Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ударов БПЛА пострадали восемь человек.
