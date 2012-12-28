Происшествия
сегодня, 07:41
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
В схеме обмана жительница Москвы выступила курьером, она забрала у пожилой женщины 1,4 миллиона рублей.
Пожилую женщину обманывали по многоступенчатой схеме. Сначала ей позвонила представитель интернет-провайдера и под предлогом продления договора попросила назвать код из СМС-сообщения.
Затем в дело вступил «работник Роскомнадзора». Он сообщил, что аккаунт липчанки на портале «Госуслуг» взломан, а ее личные данные использованы для оформления доверенности на человека, который финансирует запрещённые организации.
«Работник Роскомнадзора» потребовал срочно задекларировать все сбережения женщины, чтобы избежать уголовной ответственности и обыска. Введённая в заблуждение потерпевшая передала посыльной более 1,4 млн рублей. Лишь спустя время пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию», — рассказали в управлении МВД по Липецкой обалсти.
Москвичку отыскали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Однако к этому времени она уже успела отправить деньги пенсионерки организаторам схемы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают остальных причастных к обману пожилой женщины.
