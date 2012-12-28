Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки

В схеме обмана жительница Москвы выступила курьером, она забрала у пожилой женщины 1,4 миллиона рублей. 

Оперативники уголовного розыска задержали 28-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в работе на мошенников. В криминальной схеме она исполняла роль курьера — забрала сбережения 77-летней липчанки.

Пожилую женщину обманывали по многоступенчатой схеме. Сначала ей позвонила представитель интернет-провайдера и под предлогом продления договора попросила назвать код из СМС-сообщения.

Затем в дело вступил «работник Роскомнадзора». Он сообщил, что аккаунт липчанки на портале «Госуслуг» взломан, а ее личные данные использованы для оформления доверенности на человека, который финансирует запрещённые организации.

«Работник Роскомнадзора» потребовал срочно задекларировать все сбережения женщины, чтобы избежать уголовной ответственности и обыска. Введённая в заблуждение потерпевшая передала посыльной более 1,4 млн рублей. Лишь спустя время пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию», — рассказали в управлении МВД по Липецкой обалсти.

Москвичку отыскали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Однако к этому времени она уже успела отправить деньги пенсионерки организаторам схемы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают остальных причастных к обману пожилой женщины.
Андрей
сегодня, 10:14
Родным нужно добавить номер поликлиники и родственников в телефонную книгу пожилых людей и настроить прием звонков только из списка контактов.
Алекс
сегодня, 08:36
Из каждого утюга уже предупреждают, но сверхразумов это не останавливает.
