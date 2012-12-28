В Липецкой области мокрый снег с дождем пройдут лишь местами

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, небольшие осадки ожидаются лишь местами.Среднесуточные температуры составят 1-3 градуса тепла, что на 2-3 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1, днем – от +3 до +8.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.День 19 марта стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 26 градусов мороза.