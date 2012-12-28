Общество
112
36 минут назад
2
В Липецке дорожают и куры, и яйца
Итоги недели: цены.
Зато наша корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене на 102 рубля 65 копеек — стали дешевле овощи.
Если раньше дорожали или куры, или яйца, то на этой неделе они оказались в паре. Эксперты объясняют подорожание яиц новыми требованиями к содержанию несушек, потребовавшими инвестиций. Самые дешевые яйца из тех, что мы нашли, стоили 74 рубля, правда, продавались они мелким оптом — по три десятка.
Цены на кур могут вырасти на 5-7%, прогнозируют эксперты, так по сравнению с началом года сократилось ее производство. В Липецке подорожание уже началось. Куры за неделю прибавили в цене сразу 10 рублей. Самые дешевые, в магазинах, которые мы посещаем, стоят 174 рубля за килограмм.
Начала дорожать соль. В некоторых магазинах дешевле 20 рублей ее уже не продают.
Зато апельсины снова бьют рекорды дешевизны. Их можно купить уже по 62 рубля за килограмм! Даже интересно, насколько еще цена может снизиться?
На этом фоне снова начавшие дорожать бананы смотрятся совсем не выигрышно. В одном из магазинов за неделю они поднялись в цене сразу на 20 рублей за килограмм.
На Центральном рынке появились арбузы из Ирана. Стоят недешево — 200 рублей за килограмм. Причем арбузы крупные, продавец сказал, что один потянет не меньше чем на восемь килограммов. Но покупателю он готов сделать небольшую скидку.
Пользуются популярностью грунтовые тепличные огурцы. Их продают по 250-300 рублей за килограмм. Для сравнения, привозные стоят в 2-2,5 раза дешевле, но уже хочется чего-то свеженького!
А в магазинах на видное место выставили товары для шашлыков.
Продавцы мяса также надеются на хорошие продажи.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)