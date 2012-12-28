Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецкой областью сбиты БПЛА
Происшествия
В Липецке звучат сирены воздушной тревоги: объявлен красный уровень
Происшествия
«Металлург» не дождался возможности сыграть в Курске
Спорт
В Липецкой области разбойничал таксист, но теперь его поймали
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Огромный выбор предложений нам в школе русский дал язык
Неделя 48
В Липецкой области отменен красный уровень
Общество
Жёлтый уровень отменили под утро
Происшествия
В Липецкой области дали отбой желтому уровню
Происшествия
Читать все
В Липецке звучат сирены воздушной тревоги: объявлен красный уровень
Происшествия
Огромный выбор предложений нам в школе русский дал язык
Неделя 48
«Металлург» не дождался возможности сыграть в Курске
Спорт
Над Липецкой областью сбиты БПЛА
Происшествия
В Липецкой области разбойничал таксист, но теперь его поймали
Происшествия
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +17
Погода в Липецке
Жёлтый уровень отменили под утро
Происшествия
В Липецкой области отменен красный уровень
Общество
В Липецкой области дали отбой желтому уровню
Происшествия
Читать все
Общество
112
36 минут назад
2

В Липецке дорожают и куры, и яйца

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю выросла в цене на 17 рублей 44 копейки. Подорожали яйца и куры.



Зато наша корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене на 102 рубля 65 копеек — стали дешевле овощи.



Если раньше дорожали или куры, или яйца, то на этой неделе они оказались в паре. Эксперты объясняют подорожание яиц новыми требованиями к содержанию несушек, потребовавшими инвестиций. Самые дешевые яйца из тех, что мы нашли, стоили 74 рубля, правда, продавались они мелким оптом — по три десятка.

Цены на кур могут вырасти на 5-7%, прогнозируют эксперты, так по сравнению с началом года сократилось ее производство. В Липецке подорожание уже началось. Куры за неделю прибавили в цене сразу 10 рублей. Самые дешевые, в магазинах, которые мы посещаем, стоят 174 рубля за килограмм.

Начала дорожать соль. В некоторых магазинах дешевле 20 рублей ее уже не продают.



Зато апельсины снова бьют рекорды дешевизны. Их можно купить уже по 62 рубля за килограмм! Даже интересно, насколько еще цена может снизиться?



На этом фоне снова начавшие дорожать бананы смотрятся совсем не выигрышно. В одном из магазинов за неделю они поднялись в цене сразу на 20 рублей за килограмм. 


На Центральном рынке появились арбузы из Ирана. Стоят недешево — 200 рублей за килограмм. Причем арбузы крупные, продавец сказал, что один потянет не меньше чем на восемь килограммов. Но покупателю он готов сделать небольшую скидку.



Пользуются популярностью грунтовые тепличные огурцы. Их продают по 250-300 рублей за килограмм. Для сравнения, привозные стоят в 2-2,5 раза дешевле, но уже хочется чего-то свеженького!



А в магазинах на видное место выставили товары для шашлыков.



Продавцы мяса также надеются на хорошие продажи.
цены
дороже/дешевле
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Марк
4 минуты назад
Дядя привез арбуз, очень сладкий, производитель — Иран. Все удивились, что такой вкусный арбузик в это время.
Ответить
Спрутс
10 минут назад
решили "ЦБ" спасибо сказать?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить