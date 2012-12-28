Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело

Полицейского осудили за превышение должностных полномочий.

Тербунский районный суд приговорил 33-летнего полицейского к трём годам условного срока с испытательным сроком два года за превышение должностных полномочий (по пункту «е» части третьей статьи 286 УК РФ).Также он на два года лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый уполномоченный полиции изготовил подложные объяснения двух участников конфликта, один которых заявил в полицию об угрозах убийства со стороны другого.После того, как заместитель прокурора дважды отменил постановления участкового об отказе в возбуждении уголовного дела, полицейский сфальсифицировал объяснения, на основании которых снова отказал в возбуждении уголовного дела.