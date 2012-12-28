«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Происшествия
258
27 минут назад
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
Полицейского осудили за превышение должностных полномочий.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый уполномоченный полиции изготовил подложные объяснения двух участников конфликта, один которых заявил в полицию об угрозах убийства со стороны другого.
После того, как заместитель прокурора дважды отменил постановления участкового об отказе в возбуждении уголовного дела, полицейский сфальсифицировал объяснения, на основании которых снова отказал в возбуждении уголовного дела.
