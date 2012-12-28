«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Происшествия
сегодня, 11:28
Мошенники обманули двоих при оплате поездок
А 50-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 776 000 рублей.
50-летняя женщина 28 февраля отправила на «безопасный счёт» 776 000 рублей — вчера она также пришла в полицию.
37-летняя липчанка хотела купить через интернет сигареты по акции: продавцу-мошеннику она перевела 6200 рублей.
А 1 марта 38-летняя женщина одолжила 5300 рублей. Думала, что знакомому, а оказалось — мошенникам.
