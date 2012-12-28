Мошенники обманули двоих при оплате поездок

А 50-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 776 000 рублей.

2 марта в полицию с заявлением обратились двое мужчин, которых обманули мошенники при бронировании и оплате поездок. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 56-летний липчанин лишился таким образом 12 000 рублей (при этом для бронирования он продиктовал код из SMS), а 51-летний — 22 000 рублей.50-летняя женщина 28 февраля отправила на «безопасный счёт» 776 000 рублей — вчера она также пришла в полицию.37-летняя липчанка хотела купить через интернет сигареты по акции: продавцу-мошеннику она перевела 6200 рублей.А 1 марта 38-летняя женщина одолжила 5300 рублей. Думала, что знакомому, а оказалось — мошенникам.