сегодня, 12:31
В Москве умер экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов
Бизнесмен Умар Джабраилов скончался в Москве. Раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе.
«Джабраилов Умар Алиевич, 28.06.1958 года рождения был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказал он.
По информации источника, деятеля обнаружили на территории жилого комплекса (ЖК) «Веспер». Джабраилов, как уточнили, ранее также неоднократно предпринимал попытки суицида.
Он уже пытался свести счеты с жизнью в 2020 году.
Бизнесмен оказался в центре крупного скандала после инцидента в столичной гостинице Four Seasons в августе 2017 года. Тогда Джабраилов открыл стрельбу в номере из наградного пистолета. Прокуратура просила для него два года заключения, но бизнесмен получил только штраф в размере полумиллиона рублей.
