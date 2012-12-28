Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Читать все
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Прокуратура опротестовала ремонт исторического здания в Ельце
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
С компании «Москва на Дону» взыскано 142,3 миллиона рублей за ущерб липецким рекам
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Девушка обокрала 75-летнюю пенсионерку, пока её мать и хозяйка пили чай
Происшествия
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Общество
Читать все
В России
58
сегодня, 12:31

В Москве умер экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов

Бизнесмен Умар Джабраилов скончался в Москве. Раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе.

Бывший сенатор Совета Федерации (СФ) РФ, предприниматель и меценат Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве, — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

«Джабраилов Умар Алиевич, 28.06.1958 года рождения был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сказал он.

По информации источника, деятеля обнаружили на территории жилого комплекса (ЖК) «Веспер». Джабраилов, как уточнили, ранее также неоднократно предпринимал попытки суицида.

Он уже пытался свести счеты с жизнью в 2020 году.

Бизнесмен оказался в центре крупного скандала после инцидента в столичной гостинице Four Seasons в августе 2017 года. Тогда Джабраилов открыл стрельбу в номере из наградного пистолета. Прокуратура просила для него два года заключения, но бизнесмен получил только штраф в размере полумиллиона рублей.
Джабраилов
самоубийство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить