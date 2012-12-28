Все новости
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской
Общество
Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев
Общество
Бутлегера из Подгорного приговорили к трём годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей
Происшествия
Под продажу тюльпанов в Липецке отвели 36 мест
Общество
В «Елецком» заметили ушастую сову
Общество
Скандал на похоронах участника СВО: за мат на кладбище оштрафована сестра погибшего
Происшествия
В Липецкой области единовременная выплата контрактникам Минобороны повышена до миллиона рублей
Общество
21-летняя липчанка заплатила за устройство на работу 350 000 рублей
Происшествия
Бутлегера из Подгорного приговорили к трём годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей

Со склада бизнесмена изъяли более 1,3 тысячи литров этилового спирта и свыше 45 тысяч пустых бутылок.

39-летний липецкий предприниматель приговорён к трём годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за покушение на производство в целях сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в 2019 году ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний липчанин подыскал в селе Подгорное Липецкого округа склад, в котором собирался заняться нелегальным производством алкоголя. Он купил технологическое оборудование, спирт, бутылки и крышки для них, а также этикетки с наименованиями водки, которые нанес на бутылки.

Всего ходе обыска были изъяты более 1,3 тысячи литров этилового спирта и свыше 45 тысяч пустых бутылок, а также комплектующие для серийного производства немаркированного алкоголя. Было пресечено производство тысячи литров поддельной водки на общую сумму не менее 9,7 миллиона рублей.
Комментарии (3)

Витек
33 минуты назад
Даже умягчитель воды стоит. Не каждый легальный спиртзавод такое делает.
34 минуты назад
Мог выручить от продажи 1,3 тысячи литров этилового спирта не менее 9,7 миллионов рублей, а штраф — всего 700 тысяч. Удивительно?
Так
15 минут назад
Схема то рабочая )
