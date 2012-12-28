Бутлегера из Подгорного приговорили к трём годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей

Со склада бизнесмена изъяли более 1,3 тысячи литров этилового спирта и свыше 45 тысяч пустых бутылок.

39-летний липецкий предприниматель приговорён к трём годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за покушение на производство в целях сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в 2019 году ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний липчанин подыскал в селе Подгорное Липецкого округа склад, в котором собирался заняться нелегальным производством алкоголя. Он купил технологическое оборудование, спирт, бутылки и крышки для них, а также этикетки с наименованиями водки, которые нанес на бутылки.Всего ходе обыска были изъяты более 1,3 тысячи литров этилового спирта и свыше 45 тысяч пустых бутылок, а также комплектующие для серийного производства немаркированного алкоголя. Было пресечено производство тысячи литров поддельной водки на общую сумму не менее 9,7 миллиона рублей.