Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Общество
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
Что там внутри: как в лесах считают птиц и зверей
Общество
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
Читать все
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Общество
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега
Погода в Липецке
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
349
44 минуты назад
1

Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега

Температура начнет медленно и плавно расти.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Европейского антициклона, существенных осадков не ожидается. 24 февраля начнет сказываться влияние очередного Атлантического циклона, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Среднесуточные температуры составят: 22 февраля — 9-10 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 23 и 24 февраля – 3-4 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18, днем — от -1 до -6. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.

День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза.

снег
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антонина
13 минут назад
Температура растёт, приятно идёт весна. А дворы не уменьшаются от снега, чистим собственными силами, УК как гребли, так и гребут, хоть как-то входили в положение, и про компенсацию , не забывали бы...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить