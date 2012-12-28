Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега

Температура начнет медленно и плавно расти.



В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием Европейского антициклона, существенных осадков не ожидается. 24 февраля начнет сказываться влияние очередного Атлантического циклона, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры составят: 22 февраля — 9-10 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 23 и 24 февраля – 3-4 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18, днем — от -1 до -6.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза.