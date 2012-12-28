Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки
Происшествия
Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию
Общество
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
В краснинской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Читать все
Общество
392
сегодня, 13:04
5

Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию

Такое решение обсуждается в областном Совете.

Сегодня комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета депутатов рекомендовал сессии увеличить поощрительные выплаты в сфере образования и науки. Речь идет о стипендиях одаренным аспирантам и студентам, участвующим в различных конкурсах и олимпиадах.

— Я думаю, постепенное повышение стипендий для одаренных студентов и аспирантов позволит нам вывести интерес к научной деятельности, к участию в олимпиадах на более высокий уровень, — заявила председатель комитета Сергей Пожидаев.

Размер стипендии одарённым учащимся вырастет до 5 000 рублей. Сейчас дополнительную стипендию получают пять аспирантов (для них она составляет 2 500 рублей), 12 студентов вузов (действующий размер 2 000 рублей) и 23 студента среднего профессионального образования (1 300 рублей).

Сегодня же на комитете региональный министр образования Дмитрий Демихов рассказал депутатам, как проходит эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в Липецкой области по итогам 2024-2025 учебного года. Его суть в том, что выпускникам 9-х классов, при желании получить среднеспециальное образование, разрешено сдавать только два обязательных выпускных экзамена.

Если до начала эксперимента в колледжах, техникумах и училищах области было 5 659 мест, то в 2025 году их стало 7024. В 2026 году это количество вырастет на 106 бюджетных мест.

В 2025 году около 63% девятиклассников решили продолжить образование вне школ. 51% из них воспользовался экспериментом и сдал два экзамена.

Более 60 девятиклассников сначала сдали два экзамена, намереваясь поступить в колледжи, но потом, подумав, вернулись в школу, с досдачей экзаменов.

После первой учебной сессии региональное министерство опросило студентов колледжей: 83% оказались довольны учебой, 9% затруднились с ответом, около 10% ответили, что испытывают недовольство.

Начало эксперимента признано успешным и к нему уже присоединились 12 регионов страны. Эксперимент планируется продлить до 2029 года.

Если участник эксперимента решит со временем получить высшее образование, ему придется досдавать ЕГЭ.
облсовет
стипендия
0
0
1
1
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Имя
сегодня, 13:37
В разы: с 2500 до 5000 рублей в месяц! Депутаты сами-то прожить на такие деньги пробовали?
Ответить
В советское
сегодня, 13:36
Время стипендия повышенная была более сорока рублей.Из нее мы платили за квартиру,проезд домой,и ещё оставались на пропитание.Сейчас не только нищая стипендия,но даже проездного нет ни для учащихся ни студентов.Есть над чем подумать.
Ответить
вот по этому
сегодня, 13:32
вся молодежь стремится от сюда уехать поскорее!!!
Ответить
Артем
сегодня, 13:30
5000 тыс. – это уже не деньги вообще. Могли не платить эти стипендии. Смех один.
Ответить
Ч
сегодня, 13:23
Не 5000 руб . , а 50 000 руб . ; -- будет существенно . Меня хоть раз в жизни послушайте ! Это же не тысячи людей . . .
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить