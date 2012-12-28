Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию

Такое решение обсуждается в областном Совете.

Сегодня комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Липецкого областного Совета депутатов рекомендовал сессии увеличить поощрительные выплаты в сфере образования и науки. Речь идет о стипендиях одаренным аспирантам и студентам, участвующим в различных конкурсах и олимпиадах.— Я думаю, постепенное повышение стипендий для одаренных студентов и аспирантов позволит нам вывести интерес к научной деятельности, к участию в олимпиадах на более высокий уровень, — заявила председатель комитета Сергей Пожидаев.Размер стипендии одарённым учащимся вырастет до 5 000 рублей. Сейчас дополнительную стипендию получают пять аспирантов (для них она составляет 2 500 рублей), 12 студентов вузов (действующий размер 2 000 рублей) и 23 студента среднего профессионального образования (1 300 рублей).Сегодня же на комитете региональный министр образования Дмитрий Демихов рассказал депутатам, как проходит эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в Липецкой области по итогам 2024-2025 учебного года. Его суть в том, что выпускникам 9-х классов, при желании получить среднеспециальное образование, разрешено сдавать только два обязательных выпускных экзамена.Если до начала эксперимента в колледжах, техникумах и училищах области было 5 659 мест, то в 2025 году их стало 7024. В 2026 году это количество вырастет на 106 бюджетных мест.В 2025 году около 63% девятиклассников решили продолжить образование вне школ. 51% из них воспользовался экспериментом и сдал два экзамена.Более 60 девятиклассников сначала сдали два экзамена, намереваясь поступить в колледжи, но потом, подумав, вернулись в школу, с досдачей экзаменов.После первой учебной сессии региональное министерство опросило студентов колледжей: 83% оказались довольны учебой, 9% затруднились с ответом, около 10% ответили, что испытывают недовольство.Начало эксперимента признано успешным и к нему уже присоединились 12 регионов страны. Эксперимент планируется продлить до 2029 года.Если участник эксперимента решит со временем получить высшее образование, ему придется досдавать ЕГЭ.