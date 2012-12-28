Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Жители 8 микрорайона опасаются, что сухие деревья упадут на людей
Сначала их обещали спилить в прошлом году, теперь в нынешнем.
Как рассказали GOROD48 местные жители, такое произошло не в первый раз: прошлой осенью по соседству другое дерево упало на автомобиль. Упавшие стволы давно засохли, а рядом — еще пять таких.
О группе сухих деревьев во дворе на Циолковского, 4/3 и Московской, 7 мы рассказывали в октябре прошлого года. Тогда мэрия и УК «Новый город» никак не могли договорится, кому же их сносить.
Директор УК «Новый город» Наталья Щедрина сообщила GOROD48, что все сухие деревья в зоне ответственности ее компании — на Циолковского, 4/3, опилены. Оставшиеся не в юрисдикции ее компании, они находятся на городской территории.
В мэрии с этим согласились, сообщив, что комиссия, которая оценивает состояние деревьев и дает разрешение на их вырубку, побывала на месте еще осенью 2025 года. Однако ждать быстрого сноса сухостоя, горожанам, по всей видимости, не стоит.
«Работы включены в план работ в порядке очередности составленных актов», — рассказали в пресс-служба администрации Липецка.
