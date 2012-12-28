С крыши на улице Парковой опасно свисает ограждение

В управляющей компании пообещали срезать его сегодня.

С крыши четырехэтажного дома на улице Парковой, 4 свисает ограждение.«Новолипчане, будьте бдительны при передвижении по улице Парковой! На крыше висит наполовину оторванное ограждение, причем не так давно такое же ограждение упало с другой стороны дома, благо на той стороне палисадник. Сейчас же висит над самой проходной частью пешеходной дорожки», — предупредила горожан одна из жительниц Левобережного района.В управляющей компании «АДС», которая обслуживает дом, GOROD48 заверили, что знают о проблеме и в ближайшее время направят на Парковую верхолазов, чтобы они срезали ограждение.