Общество
371
50 минут назад
С крыши на улице Парковой опасно свисает ограждение
В управляющей компании пообещали срезать его сегодня.
«Новолипчане, будьте бдительны при передвижении по улице Парковой! На крыше висит наполовину оторванное ограждение, причем не так давно такое же ограждение упало с другой стороны дома, благо на той стороне палисадник. Сейчас же висит над самой проходной частью пешеходной дорожки», — предупредила горожан одна из жительниц Левобережного района.
В управляющей компании «АДС», которая обслуживает дом, GOROD48 заверили, что знают о проблеме и в ближайшее время направят на Парковую верхолазов, чтобы они срезали ограждение.
