В России
60
сегодня, 10:50
В Роспотребнадзоре выявили завозной случай лихорадки чикунгунья в РФ
В России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья.
Уточняется, что заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем Роспотребнадзора, — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку.
Отмечается, что эндемичными регионами по лихорадке чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, направляющимся в эти районы, защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки). При появлении симптомов после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
В январе 2026 года Роспотребнадзор призвал туристов, отправляющихся в Индию и Юго‑Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности из‑за вспышки вируса Нипах. В России случаев заболевания не выявили. Ведомство также порекомендовало избегать контакта с больными животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить сомнительную воду и обращаться к врачу при появлении симптомов. Вирус передается от животных, через зараженную пищу, а также — от человека к человеку, — передает РБК.
