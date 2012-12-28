$77,20
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Циклон принесет в Липецкую область потепление
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Объявлен желтый уровень
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
По проспекту Победы вновь течет ручей
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Объявлен желтый уровень
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
Объявлен желтый уровень
На всей территории Липецкой области введен желтый уровень «Воздушная опасность».
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
