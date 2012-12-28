Все новости
Общество
204
сегодня, 17:11

В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду

12 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители частного сектора Опытной станции, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 108, 110, 145 по улице Гагарина, в частном секторе улиц Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество: в Липецке — в домах № 117б по улице Ковалева, №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, на улице Орловской; в Сселках — № 44 по улице Грибной, на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской. 

отключения
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
