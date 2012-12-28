Общество
сегодня, 17:11
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
12 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители частного сектора Опытной станции, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество: в Липецке — в домах № 117б по улице Ковалева, №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, на улице Орловской; в Сселках — № 44 по улице Грибной, на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской.
