Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?
Говорит Липецк
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Происшествия
Читать все
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Желтый уровень отменен
Происшествия
63-летний мужчина пострадал в пожаре на улице Терешковой
Происшествия
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Лев-Толстовской пенсионерке вернули похищенные мошенниками более 300 000 рублей
Происшествия
28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Читать все
Общество
347
29 минут назад
1

Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения

После Дня святого Валентина у него может появиться возможность гулять по улицам.

12 февраля Октябрьский районный рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры процессуального принуждения в виде запрета определенных действий депутату областного Совета Анатолию Емельянову, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в мошенничестве при продаже туристических путевок. На время расследования уголовного дела о мошенничестве, группой лиц, в значительном и крупном размерах Емельянов был помещен под домашний арест — эта мера пресечения последовательно выбиралась судом с 16 февраля 2025 года. В последний раз суд продлил депутату домашний арест в конце прошлого года — до 14 февраля 2026-го.

За год ареста Анатолий Емельянов пытался заключить контракт с Минобороны для участия в СВО, успел развестись с женой и похудеть на 15 килограммов.
Анатолий Емельянов
мошенничество
домашний арест
2
1
1
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
11 минут назад
Рание писал что он уже срок отсидел под домашним арестом. Как бы ещё и выплаты не потребовал.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить