Общество
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
После Дня святого Валентина у него может появиться возможность гулять по улицам.
Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в мошенничестве при продаже туристических путевок. На время расследования уголовного дела о мошенничестве, группой лиц, в значительном и крупном размерах Емельянов был помещен под домашний арест — эта мера пресечения последовательно выбиралась судом с 16 февраля 2025 года. В последний раз суд продлил депутату домашний арест в конце прошлого года — до 14 февраля 2026-го.
За год ареста Анатолий Емельянов пытался заключить контракт с Минобороны для участия в СВО, успел развестись с женой и похудеть на 15 килограммов.
