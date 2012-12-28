Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Мужчина привлечен к уголовной ответственности и оштрафован на 250 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2023 года липчанин был осужден за пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ) — его приговорили к 320 часам обязательных работ, лишили водительских прав на два года, а автомобиль «Форд Фокус» по решению суда подлежал конфискации в пользу государства.
В декабре 2024 года машину арестовали, но оставили на ответственное хранение бывшему владельцу. А тот её продал.
В суде липчанин вину признал: приговор выносили в особом порядке без проведения судебного разбирательства, что смягчает наказание.
