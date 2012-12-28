Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»

Мужчина привлечен к уголовной ответственности и оштрафован на 250 000 рублей.

Мировой суд признал 51-летнего липчанина виновным в продаже конфискованной судом машины. По части второй статьи 312 УК РФ «Уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества» мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2023 года липчанин был осужден за пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ) — его приговорили к 320 часам обязательных работ, лишили водительских прав на два года, а автомобиль «Форд Фокус» по решению суда подлежал конфискации в пользу государства.В декабре 2024 года машину арестовали, но оставили на ответственное хранение бывшему владельцу. А тот её продал.В суде липчанин вину признал: приговор выносили в особом порядке без проведения судебного разбирательства, что смягчает наказание.