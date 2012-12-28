На улице Лесной горел дом

Огонь тушили четыре расчёта.

На улице Лесной в Липецке ранним утром горел деревянный дом.— Было ощущение, что пламя охватило его полностью, — рассказали очевидцы пожара.В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сообщение о возгорании жилого частного дома на улице Лесной, 45 поступило в дежурную службу в 05:26 .— Дом тушили 20 человек личного состава с помощью четырех единиц пожарной техники. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в МЧС.