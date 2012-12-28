Все новости
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло
Спорт
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
И в технике, и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»
Спорт
На улице Лесной горел дом
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Погода в Липецке
Происшествия
108
26 минут назад

На улице Лесной горел дом

Огонь тушили четыре расчёта.

На улице Лесной в Липецке ранним утром горел деревянный дом. 

— Было ощущение, что пламя охватило его полностью, — рассказали очевидцы пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сообщение о возгорании жилого частного дома на улице Лесной, 45 поступило в дежурную службу в 05:26 . 

— Дом тушили 20 человек личного состава с помощью четырех единиц пожарной техники. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в МЧС.
пожар
МЧС
