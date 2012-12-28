Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
На улице Лесной горел дом
Огонь тушили четыре расчёта.
— Было ощущение, что пламя охватило его полностью, — рассказали очевидцы пожара.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сообщение о возгорании жилого частного дома на улице Лесной, 45 поступило в дежурную службу в 05:26 .
— Дом тушили 20 человек личного состава с помощью четырех единиц пожарной техники. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в МЧС.
