сегодня, 13:11
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Зрение ему спасают врачи областного клинического центра.
По словам областного министра здравоохранения Лилии Самошиной, была реальной угроза безвозвратной потери зрения. Но после проведенной заведующая офтальмологическим отделением №2 Екатериной Деминой сложнейшей операции, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление.
Это уже второй случай за январь, когда в бытовых условиях получена характерная для производства травмы. В начале января подросток, изучая работу станка, не проверил фиксацию фрезы и, нажав на пуск, получил серьёзнейшую травму глаза глубиной более 10 миллиметров.
В областном клиническом центре помощь ребёнку сначала оказала врач-офтальмолог Ирина Хворова, а потом врач Марина Доминюк провела мальчику операцию.
