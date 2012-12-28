В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Директору фирмы грозит до 12 лет лишения свободы.
Сам Фальков по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» и по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» уже получил 8 лет колонии строгого режима, лишен классного чина «государственный советник Липецкой области 1 класса» и на четыре года — права занимать должности на государственной гражданской службе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.
Теперь будут судить и предполагаемого взяткодателя — директора ООО «Деликатес».
«По версии следствия, руководитель коммерческой организации дал взятку в общей сумме 340 тысяч рублей теперь уже бывшему начальнику отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Управления ветеринарии Липецкой области. За полученное вознаграждение с февраля по октябрь 2021 года должностное лицо осуществляло общее покровительство и попустительство по службе, которое выразилось в совершении в пользу предпринимателя незаконных действий по решению коммерческих вопросов, а также в оказании помощи по приобретению крупного рогатого скота на территории Липецкой области без фактического проведения лечебно-профилактических и санитарных мероприятий», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Ранее к ответственности была привлечена и компания, директору которой покровительствовал Фальков: по постановлению прокуратуры в Липецкой области на 510 тысяч рублей оштрафовано ООО «Деликатес». Фирму привлекли к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по городу Липецку. Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета.
