Избивал жену, а потом стал угрожать ножом женщине-полицейскому

42-летнего мужчину будут судить по обвинению в угрозе применения насилия в отношении женщины-полицейского и её оскорблении.

В суд направлено уголовное дело 42-летнего жителя Добровского округа, обвиняемого сразу по двум статьям уголовного кодекса: в угрозе применения насилия в отношении женщины-полицейского (по части первой статьи 318 УК РФ) и её публичном оскорблении ( по статье 319 УК РФ).Эти события произошли в июле 2025 года. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что муж её избивает. Разбираться в семейном конфликте на кухне приехали двое полицейских: женщина и её коллега. Но дебошир узнал женщину-полицейского — ранее она занималась другим его делом.— По данным следствия, мужчина такой гостье был не рад, схватил со стола кухонный нож и стал угрожать убийством, подкрепляя свои слова характерными замахами ножа. Полицейские решили не накалять обстановку и вместе с женой мужчины покинули дом и сели в служебный автомобиль. Но дебошир побежал за ними и уже на улице обложил женщину-полицейского матом. Мужчину задержали, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.