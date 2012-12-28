Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
сегодня, 16:39
В детсаду Иерусалима умерли двое детей и ещё 53 пострадали из-за отравления
Умершим детям было от трёх до четырёх месяцев.
По ее информации, отравление детей могло быть вызвано утечкой угарного газа из отопительного оборудования.
«Сегодня (понедельник) в детском саду ... в Иерусалиме скончались двое малышей, еще 53 ребенка были эвакуированы для медицинского обследования по подозрению на отравление. Их состояние оценивается как легкое», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Пресс-служба скорой помощи Израиля ранее сообщила, что бригады медиков оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы свыше 50 пострадавших детей, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии, — передает РИА Новости.
Полиция Израиля сначала сообщала о подозрении на инцидент с неизвестным опасным веществом, однако позднее исключила это подозрение.
По данным Kan, пожарно-спасательная служба заявила, что подозрение на отравление опасными веществами исключено, но отравление могло быть вызвано газом, выделяемым отопительным оборудованием.
Гостелерадиокомпания отмечает, что инцидент произошел в частном детском саду, который работал без лицензии министерства образования. Портал Ynet отмечает, что три воспитательницы задержаны полицией для допроса.
