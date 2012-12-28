У любителя пьяной езды конфисковали «семёрку»

Чаплыгинский суд вынес приговор 66-летнему водителю за повторный случай пьяной езды — 180 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискация автомобиля «ВАЗ-21074».По данным пресс-службы областной прокуратуры, водитель уже имел административное наказание за пьяную езду (по части первой статьи12.8 КоАП РФ), а на этот раз наказание было уже уголовным (по части первой статьи 264.1 УК РФ).В очередной раз мужчина попался пьяным за рулём 6 августа прошлого года, когда инспектор ДПС остановил его в селе Кривополянье Чаплыгинского округа. Водитель отказываться от освидетельствования на состояние опьянения не стал — и оно его подтвердило.