У любителя пьяной езды конфисковали «семёрку»
По данным пресс-службы областной прокуратуры, водитель уже имел административное наказание за пьяную езду (по части первой статьи12.8 КоАП РФ), а на этот раз наказание было уже уголовным (по части первой статьи 264.1 УК РФ).
В очередной раз мужчина попался пьяным за рулём 6 августа прошлого года, когда инспектор ДПС остановил его в селе Кривополянье Чаплыгинского округа. Водитель отказываться от освидетельствования на состояние опьянения не стал — и оно его подтвердило.
