Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса

Его уже положили на прежнее место в рождественский вертеп.

В Воздвиженский храм Грязей вернули фигурку Младенца Иисуса. В храме поблагодарили всех, кто делал репост обращения настоятеля храма отца Андрея, который не терял надежды вернуть фигурку.«Радость у нас невероятная, что нашелся наш богомладенец Христа. Всех с праздником. И от отца Андрея я выражаю всем огромную благодарность», — сообщается в видео, которое было записано в знак благодарности за возвращение реликвии.Напомним, фигурка из рождественского вертепа, установленного возле Воздвиженского храма Грязей, пропала накануне. Настоятель обратился через паблик храма с просьбой, сделать репост сообщения, чтобы забравший фигурку увидел его и вернул то, что ему не принадлежит.