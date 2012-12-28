Общество
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Его уже положили на прежнее место в рождественский вертеп.
«Радость у нас невероятная, что нашелся наш богомладенец Христа. Всех с праздником. И от отца Андрея я выражаю всем огромную благодарность», — сообщается в видео, которое было записано в знак благодарности за возвращение реликвии.
Напомним, фигурка из рождественского вертепа, установленного возле Воздвиженского храма Грязей, пропала накануне. Настоятель обратился через паблик храма с просьбой, сделать репост сообщения, чтобы забравший фигурку увидел его и вернул то, что ему не принадлежит.
Видео: vk
