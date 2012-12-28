Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Под отключение попали больше десяти улиц.
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;
- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 3, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;
- пр-т Победы 20, 22, 22а;
- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 3, 2, 4, 10;
- ул. Союзная, 3;
- ул. Айвазовского, 7;
- частный сектор: ул. Доватора, ул. Крылова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная, ул. Союзная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Достоевского, ул. Перова.
Подвоз воды организован по адресу: ул. Юных Натуралистов, 15.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
