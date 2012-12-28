Все новости
Общество
532
45 минут назад
5

Из-за аварии на Папина все же отключают воду

Под отключение попали больше десяти улиц.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:

- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61;
- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Папина, 1а, 1б, 2, 3, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б;
- пр-т Победы 20, 22, 22а;
- ул. Б. Хмельницкого, 1, 1а, 3, 2, 4, 10;
- ул. Союзная, 3;
- ул. Айвазовского, 7;
- частный сектор: ул. Доватора, ул. Крылова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная, ул. Союзная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Достоевского, ул. Перова.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Юных Натуралистов, 15.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
ЖКХ
1
0
5
3
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Измученный триатлоном
4 минуты назад
Пора уж им (трубам) рвануть было...в 2024 писали же "Модернизация водопровода на улице Папина в Липецке завершается"..."После ввода объекта в эксплуатацию надежность водоснабжения повысится для 10 тысяч жителей близлежащих домов", понятно же, что получилось как всегда.
Ответить
неравнодушный
5 минут назад
Спасибо город!!! Что ещё можно сказать, на Доватора отключают воду через день, думали хотя бы на Новый год будет у нас вода, ан нет...
Ответить
я
18 минут назад
сегодня когда вышла на работу и увидела это озеро так и подумала что воды не будет.
Ответить
Sumkina
23 минуты назад
Вот тебе и новый год! Сейчас в ближайших магазинах опустеют полки с пятилитровыми бутылями воды, ведь Новый год сегодня, люди готовят.
Ответить
Нервная мать
23 минуты назад
Вот те и Дедушка Мороз! Готовьтесь к празднику, что называется.
Ответить
