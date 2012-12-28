«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину

Добычей липчанина стали золотые украшения.

В городе Асино Томской области к 70-летней пенсионерке пришел торговец электроинструментами. Во время разговора с хозяйкой дома, он заметил в соседней комнате золотую цепочку, крестик и серьги. И когда женщина отвлеклась, украл их.Пенсионерка, обнаружив кражу, позвонила в полицию.Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы отследить автомобиль вора, и задержать его в городе Колпашево.Оказалось, что золотые украшения украл неоднократно судимый 39-летний житель Липецкой области.«Следователем следственного отдела МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владельице», — сообщили в УМВД России по Томской области.