«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину
Добычей липчанина стали золотые украшения.
Пенсионерка, обнаружив кражу, позвонила в полицию.
Полицейским потребовалось всего несколько часов, чтобы отследить автомобиль вора, и задержать его в городе Колпашево.
Оказалось, что золотые украшения украл неоднократно судимый 39-летний житель Липецкой области.
«Следователем следственного отдела МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владельице», — сообщили в УМВД России по Томской области.
Фото УМВД России по Томской области
