сегодня, 14:50
Бывших сотрудников ППС посадили на восемь лет за взятку в 30 тысяч рублей
Преступления коллег выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.
Приговор сразу по двум статьям Уголовного кодекса (по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ и пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ) мужчинам вынес Октябрьский районный суд.
— 20 октября 2022 года в районе Липецкой станции аэрации сотрудники ППС получили 30 тысяч рублей от заместителя начальника отдела №3 УНК УМВД России по Липецкой области за совершение заведомо незаконных действий, выразившихся в непринятии мер по регистрации совершенного мужчиной преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и последующего освобождения последнего от задержания, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Преступления коллег выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. А расследовал уголовное дело первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.
— Сразу после выявления коррупционного преступления сотрудники ППС были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители получили дисциплинарные наказания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.
