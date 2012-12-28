Бывших сотрудников ППС посадили на восемь лет за взятку в 30 тысяч рублей

Преступления коллег выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.

Двое бывших сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Липецку приговорены к восьми годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и взятку в 30 000 рублей. Также они на три года лишены права занимать определённые должности.Приговор сразу по двум статьям Уголовного кодекса (по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ и пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ) мужчинам вынес Октябрьский районный суд.— 20 октября 2022 года в районе Липецкой станции аэрации сотрудники ППС получили 30 тысяч рублей от заместителя начальника отдела №3 УНК УМВД России по Липецкой области за совершение заведомо незаконных действий, выразившихся в непринятии мер по регистрации совершенного мужчиной преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и последующего освобождения последнего от задержания, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Преступления коллег выявили оперативники службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. А расследовал уголовное дело первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.— Сразу после выявления коррупционного преступления сотрудники ППС были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители получили дисциплинарные наказания, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.