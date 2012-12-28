Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Общество
96
12 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
30 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
0
0
0
1
Комментарии