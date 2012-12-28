33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет

Женщина перевела мошенникам 27 400 рублей.

В Липецкой области продолжаются сезонные предновогодние мошенничества: 25 декабря в полицию обратилась 33-летняя женщина, которую обманули при продаже икры в интернете. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она увидела объявление о продаже икры в сообществе в мессенджере и перевела продавцу-мошеннику 27 400 рублей.38-летняя женщина ещё 15 декабря хотела купить комплект шин и литых дисков и лишилась 110 000 рублей.А в Грязях в полицию обратился 61-летний мужчина, который с 14 ноября по 12 декабря переводил деньги, пытаясь заработать на биржевой платформе. Он успел отправить мошенникам 258 500 рублей.