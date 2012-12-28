Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет
Женщина перевела мошенникам 27 400 рублей.
38-летняя женщина ещё 15 декабря хотела купить комплект шин и литых дисков и лишилась 110 000 рублей.
А в Грязях в полицию обратился 61-летний мужчина, который с 14 ноября по 12 декабря переводил деньги, пытаясь заработать на биржевой платформе. Он успел отправить мошенникам 258 500 рублей.
