Двоих липчан обманули при дистанционных покупках.

За минувшие сутки двоих липчан обманули при покупке товаров в интернете. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов — она перевела продавцу с сайта объявлений 34 250 рублей.А 36-летний мужчина покупал заднюю дверь на автомобиль «Киа». Продавец перевёл общение в мессенджер, и как только покупатель перевёл ему 13 800 рублей, тот перестал выходить на связь.