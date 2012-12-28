39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
сегодня, 12:31
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Двоих липчан обманули при дистанционных покупках.
А 36-летний мужчина покупал заднюю дверь на автомобиль «Киа». Продавец перевёл общение в мессенджер, и как только покупатель перевёл ему 13 800 рублей, тот перестал выходить на связь.
