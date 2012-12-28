Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
486
30 минут назад
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Студент института СПО (колледжа) ЕГУ им. Бунина — совершеннолетний.
«Сейчас здоровье преподавателя не вызывает опасений, и она уже вернулась к проведению учебных занятий (...). За более подробной информацией обращайтесь в правоохранительные органы», — добавили в вузе.
Напомним, 15 декабря в ЕГУ Бунина студент распустил руки в ходе конфликта с преподавателем. Полиция начала проверку произошедшего, пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу.
1
0
8
1
1
Комментарии