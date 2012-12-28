15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией

Уголовное дело юноши направлено в суд. Ему грозит до 20 лет заключения.





СК сообщил о передаче в суд дела 15-летнего подростка, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Подросток был задержан во взаимодействие с УФСБ России по Липецкой области.«По данным следствия, обвиняемый для достижения целей террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны», — сообщает областное управление Следственного комитета.Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.