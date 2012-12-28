Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Уголовное дело юноши направлено в суд. Ему грозит до 20 лет заключения.
«По данным следствия, обвиняемый для достижения целей террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны», — сообщает областное управление Следственного комитета.
Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
