Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Происшествия
982
55 минут назад
5

15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией

Уголовное дело юноши направлено в суд. Ему грозит до 20 лет заключения.

СК сообщил о передаче в суд дела 15-летнего подростка, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Подросток был задержан во взаимодействие с УФСБ России по Липецкой области.

«По данным следствия, обвиняемый для достижения целей террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны», — сообщает областное управление Следственного комитета.

Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

0
1
8
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
10 минут назад
Во как-достался! Пора пионерию и комсомола возвращать, стройку БАМ и целину а не молодняк кроме кредитов да ипотек дурковать стала..
Ответить
Тоже мать
20 минут назад
Господи! Всю жизнь себе и родным изломал!
Ответить
дилетант
28 минут назад
ст.88 ук рф часть 6 - максимальный срок для несовершеннолетнего 10 лет за особо тяжкое преступление.
Ответить
Бабка Первая
44 минуты назад
Законы, вроде, не меняли. Так что, срок в воспитательной колонии для несовершеннолетних будет много меньше 20-ти.
Ответить
Первоклассник Петя
48 минут назад
За детей взялись!
Ответить
