Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Читать все
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
Целевой показатель новой программы обновления коммунальной инфраструктуры Липецка — 0 аварий
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Читать все
Общество
314
сегодня, 14:45
2

Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе

Энергетики вырыли на дороге яму, и теперь, чтобы пройти, людям приходится прыгать через ограждение.

Жители дома № 21/ 3 по улице Папина больше месяца ждут, когда энергетики заасфальтируют яму, вырытую на дороге между пятым и шестым подъездами.

«Яму раскопали, когда устраняли течь трубы, и забыли про неё. Сначала в неё упал ребёнок — перелом рёбер, яму кое-как закопали, оградили и всё равно ни проехать, ни пройти. Всем, включая пожилых людей, приходится или прыгать через ограждение, или далеко обходить. Машина скорой помощи также не может подъехать», — утверждает жительница дома Ольга.

В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что восстановят асфальт до конца года.
раскопки
энергетики
0
0
3
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Уварова
26 минут назад
А еще за домом 23/2 тоже яма, отопления люди ждут уже лет 10,не топят совсем, прихожу к маме в гости хоть валенки одевай и сиди в шубе, к слову 22 квартира.
Ответить
Внушаемый
45 минут назад
Хочется уточнить -до конца какого года устраните ?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить