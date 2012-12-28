Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе

Энергетики вырыли на дороге яму, и теперь, чтобы пройти, людям приходится прыгать через ограждение.

Жители дома № 21/ 3 по улице Папина больше месяца ждут, когда энергетики заасфальтируют яму, вырытую на дороге между пятым и шестым подъездами.«Яму раскопали, когда устраняли течь трубы, и забыли про неё. Сначала в неё упал ребёнок — перелом рёбер, яму кое-как закопали, оградили и всё равно ни проехать, ни пройти. Всем, включая пожилых людей, приходится или прыгать через ограждение, или далеко обходить. Машина скорой помощи также не может подъехать», — утверждает жительница дома Ольга.В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что восстановят асфальт до конца года.