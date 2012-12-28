Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Энергетики вырыли на дороге яму, и теперь, чтобы пройти, людям приходится прыгать через ограждение.
«Яму раскопали, когда устраняли течь трубы, и забыли про неё. Сначала в неё упал ребёнок — перелом рёбер, яму кое-как закопали, оградили и всё равно ни проехать, ни пройти. Всем, включая пожилых людей, приходится или прыгать через ограждение, или далеко обходить. Машина скорой помощи также не может подъехать», — утверждает жительница дома Ольга.
В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что восстановят асфальт до конца года.
