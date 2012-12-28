Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В суд направлено уголовное дело 30-летнего липчанина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.В марте этого года у одного из домов по улице 60-летия СССР обвиняемый поссорился с ранее незнакомым мужчиной. Но одной словесной перепалкой дело не закончилось.— По данным следствия, 30-летний липчанин нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо. От полученных ударов мужчина из положения стоя упал на асфальт, ударившись головой и получив при этом тяжелую черепно-мозговую травму, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Обвиняемый вину полностью признал. Его действия квалифицированы следствием по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», санкции которой — до трёх лет ограничения свободы.