Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня

28 минут назад
Сегодня, 9 декабря, начался процесс по делу о стрельбе в полицейских, депутата облсовета и обвиняемого по делу о мошенничестве с турпутевками Анатолия Емельянова суд не пустил на СВО, и самке мастифа сделали кесарево сечение.
На скамье подсудимых Антон Татанкулов и Александр Внуков. Именно их обвиняют в стрельбе, которая произошла 9 декабря 2024 года на улице Бехтеева, 5.
Оперативники приехали на улицу Бехтеева, чтобы получить разъяснения по уголовному делу о грабеже, но тот к ому они прибыли, мало того, что не открыл дверь, но еще и вызвал подмогу. Группа поддержки и полицейские столкнулись у подъезда. В результате получили огнестрельные ранения двое полицейских.
Комментаторы GOROD48, похоже, начали делать ставки на исход процесса.
«Надеюсь, стрелявшие в полицейских получат реальные сроки далеко и надолго!», — написала Лиза.
«Надеюсь, что присяжные оправдают ребят», — уверен Гость.
Депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов, обвиняемый по делу о мошенничестве с туристическими путевками (пострадавшими по делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей), сегодня попытался в областном суде оспорить постановление Октябрьского районного суда, который не разрешил ему уйти на СВО.
Не вышло. Высшая инстанция согласилась с решением нижестоящей.
Напомним, Анатолий Емельянов находится под домашним арестом с середины февраля. За это время он похудел на 15 килограммов. Не изменяет своей партийной принадлежности — в суд пришел в фирменных носках ЛДПР.
«На восстановление жизненных сил организма благотворно влияют нормы уголовно-процессуального закона», — пояснил ё.
Самым популярным на GOROD48 сегодня стало видео со щенками испанского мастифа. Ветеринары провели собаке кесарево сечение, в результате чего на свет появились 11 щенков.
«Интересно, какие ей соцвыплаты положены?», — поинтересовался вопрос.
«Ну хоть кто-то демографию поднимает», — добавил Так держать.
Завтра ожидаются мокрый снег, а также слабый гололед, при температуре воздуха от 0 до -2 градусов.
В мэрии решили, что центральные улицы Липецка будут обрабатывать или реагентом «Бионорд», или чистой технической солью, а пескосоляную смесь использовать в микрорайонах и частном секторе.
Снег хоть и запоздалый, но принес новогоднее настроение: то, каким был город с утра смотрите в фоторепортаже Алексея Власова. А еще в Липецке уже украсили к Новому году несколько автобусов, электробусов и трамваев.
Сегодня мы поинтересовались у липчан, какое слово они назвали бы словом года. Самым популярным оказалось слово «мир».
И обратите внимание, сегодня ночью откроют для движения вторую полосу моста на Плехановском спуске.
