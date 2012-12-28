Все новости
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
На грязинской трассе собрался паровозик из трех машин: пострадали три человека
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Общество
99
28 минут назад

Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня

Сегодня, 9 декабря, начался процесс по делу о стрельбе в полицейских, депутата облсовета и обвиняемого по делу о мошенничестве с турпутевками Анатолия Емельянова суд не пустил на СВО, и самке мастифа сделали кесарево сечение.

В Липецком областном суде с участием присяжных заседателей начался процесс по громкому уголовному делу о стрельбе в полицейских.

На скамье подсудимых Антон Татанкулов и Александр Внуков. Именно их обвиняют в стрельбе, которая произошла 9 декабря 2024 года на улице Бехтеева, 5.

Оперативники приехали на улицу Бехтеева, чтобы получить разъяснения по уголовному делу о грабеже, но тот к ому они прибыли, мало того, что не открыл дверь, но еще и вызвал подмогу. Группа поддержки и полицейские столкнулись у подъезда. В результате получили огнестрельные ранения двое полицейских.

Комментаторы GOROD48, похоже, начали делать ставки на исход процесса.

«Надеюсь, стрелявшие в полицейских получат реальные сроки далеко и надолго!», — написала Лиза.

«Надеюсь, что присяжные оправдают ребят», — уверен Гость.

Депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов, обвиняемый по делу о мошенничестве с туристическими путевками (пострадавшими по делу признаны 64 человека, которым, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей), сегодня попытался в областном суде оспорить постановление Октябрьского районного суда, который не разрешил ему уйти на СВО.

Не вышло. Высшая инстанция согласилась с решением нижестоящей.



Напомним, Анатолий Емельянов находится под домашним арестом с середины февраля. За это время он похудел на 15 килограммов. Не изменяет своей партийной принадлежности — в суд пришел в фирменных носках ЛДПР.

«На восстановление жизненных сил организма благотворно влияют нормы уголовно-процессуального закона», — пояснил ё.

Самым популярным на GOROD48 сегодня стало видео со щенками испанского мастифа. Ветеринары провели собаке кесарево сечение, в результате чего на свет появились 11 щенков.



«Интересно, какие ей соцвыплаты положены?», — поинтересовался вопрос.

«Ну хоть кто-то демографию поднимает», — добавил Так держать.

Завтра ожидаются мокрый снег, а также слабый гололед, при   температуре воздуха от 0 до -2 градусов.

В мэрии решили, что центральные улицы Липецка будут обрабатывать или реагентом «Бионорд», или чистой технической солью, а пескосоляную смесь использовать в микрорайонах и частном секторе.

Снег хоть и запоздалый, но принес новогоднее настроение: то, каким был город с утра смотрите в  фоторепортаже Алексея Власова. А еще в Липецке уже украсили к Новому году несколько  автобусов, электробусов и трамваев.

Сегодня мы поинтересовались у липчан, какое слово они назвали бы словом года. Самым популярным оказалось слово «мир».


И обратите внимание, сегодня ночью откроют для движения вторую полосу моста на Плехановском спуске.
вечЁрка
стрельба
Анатолий Емельянов
животные
