Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня

Сегодня, 9 декабря, начался процесс по делу о стрельбе в полицейских, депутата облсовета и обвиняемого по делу о мошенничестве с турпутевками Анатолия Емельянова суд не пустил на СВО, и самке мастифа сделали кесарево сечение.