«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу

Резонансное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассматривают присяжные.

Липецкий областной суд с участием присяжных заседателей начал рассматривать уголовное дело Антона Татанкулова и Александра Внукова, обвиняемых в посягательстве на жизнь полицейских в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.Речь идёт о резонансной стрельбе у дома на улице Бехтеева, 5 в Липецке 9 декабря прошлого года. Сегодня гособвинитель Владимир Федянин познакомил присяжных с фабулой обвинения.По данным следствия, к дому №5 на улице Бехтеева приехали в общей сложности семь человек, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские (в том числе были две женщины-полицейских). Но Белозёров дверь не открыл и вызвал подмогу.Антон Татанкулов и Александр Внуков, были среди тех, кто приеханл на подмогу. При себе они имели незарегистрированные и незаконно хранившиеся у них травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т.Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению.Следствие уверяет, что полицейские подошли и представились, а один из них — Меркулов ещё и продемонстрировал при этом служебное удостоверение. Но сразу после этого в течение всего одной минуты — Антон Татанкулов и Александр Внуков открыли стрельбу в общественном месте.Следствие настаивает на том, что Антон Татанкулов и Александр Внуков осознавали, что производили прицельные выстрелы в жизненно важные органы полицейских при исполнении Чапурина и Козлова. А Внуков даже произнёс слова: «Пацаны, это м*****, вали их», после которых и начались поочерёдные прицельные выстрелы.Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.В полицейского Козлова стреляли с расстояния не более трёх метров. Чапурин от выстрелов уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки и осколочный перелом носа, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.По данным следствия, Чапурина также настиг выстрел в спину от Внукова, Татанкулов же сначала стрелял в Козлова, а во время преследования он также ударил Козлова пистолетом по голове. Но в целом вред здоровью Козлова не был существенным.Одного предполагаемого стрелка — Внукова задержали сразу, Татанкулову же удалось скрыться.Гособвинитель Владимир Федянин также предъявил суду четыре видеозаписи происшествия с различных камер наблюдения.Адвокаты подсудимых настаивали на несостоятельности позиции обвинения и тем более на квалификации действий Татанкулова и Внукова по тяжкой статье 317 УК РФ.Главных аргумент обоих защитников — Антон Татанкулов и Александр Внуков не знали и не осознавали, что конфликтуют с полицейскими, и тем более не собирались никого убивать. Мол, пистолет «Оса» предназначен только для самообороны. Кроме того, защитники настаивают, что у подсудимых не было никакого совместного замысла и намерений, а выстрелы не были прицельными в жизненно важные органы.Один из адвокатов производил впечатление на присяжных словами английского драматурга Бернарда Шоу: «Идея судебного процесса заключается в том, что, если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу». Он выразил надежду, что процесс пройдёт именно в этом ключе.