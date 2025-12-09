Все новости
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Происшествия
Легендарные лужи Липецка
Общество
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Уже 73 класса в липецких школах перешли на дистанционку
Общество
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
«Надо пару-тройку из них публично наказать»
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
Плехановский мост откроется ночью
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году
Общество
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
С начала года в Липецкой области выявили 119 коррупционных преступлений
Происшествия
Жильцы трех домов остались без холодной воды
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Происшествия
583
38 минут назад

«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу

Резонансное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассматривают присяжные.

Липецкий областной суд с участием присяжных заседателей начал рассматривать уголовное дело Антона Татанкулова и Александра Внукова, обвиняемых в посягательстве на жизнь полицейских в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Речь идёт о резонансной стрельбе у дома на улице Бехтеева, 5 в Липецке 9 декабря прошлого года. Сегодня гособвинитель Владимир Федянин познакомил присяжных с фабулой обвинения.

IMG_4102.jpeg+2025-12-09-13.48.04+niz.jpg

IMG_4045.jpeg+2025-12-09-13.48.04+niz.jpg

По данным следствия, к дому №5 на улице Бехтеева приехали в общей сложности семь человек, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские (в том числе были две женщины-полицейских). Но Белозёров дверь не открыл и вызвал подмогу.

Антон Татанкулов и Александр Внуков, были среди тех, кто приеханл на подмогу. При себе они имели незарегистрированные и незаконно хранившиеся у них травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т.

Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению.

Следствие уверяет, что полицейские подошли и представились, а один из них — Меркулов ещё и продемонстрировал при этом служебное удостоверение. Но сразу после этого в течение всего одной минуты — Антон Татанкулов и Александр Внуков открыли стрельбу в общественном месте.

Следствие настаивает на том, что Антон Татанкулов и Александр Внуков осознавали, что производили прицельные выстрелы в жизненно важные органы полицейских при исполнении Чапурина и Козлова. А Внуков даже произнёс слова: «Пацаны, это м*****, вали их», после которых и начались поочерёдные прицельные выстрелы.

Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.

В полицейского Козлова стреляли с расстояния не более трёх метров. Чапурин от выстрелов уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки и осколочный перелом носа, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.

IMG_4057.jpeg+2025-12-09-13.48.04+niz.jpg

По данным следствия, Чапурина также настиг выстрел в спину от Внукова, Татанкулов же сначала стрелял в Козлова, а во время преследования он также ударил Козлова пистолетом по голове. Но в целом вред здоровью Козлова не был существенным.

IMG_4067.jpeg+2025-12-09-13.48.04+niz.jpg

Одного предполагаемого стрелка — Внукова задержали сразу, Татанкулову же удалось скрыться.

Гособвинитель Владимир Федянин также предъявил суду четыре видеозаписи происшествия с различных камер наблюдения.

Адвокаты подсудимых настаивали на несостоятельности позиции обвинения и тем более на квалификации действий Татанкулова и Внукова по тяжкой статье 317 УК РФ.

Главных аргумент обоих защитников — Антон Татанкулов и Александр Внуков не знали и не осознавали, что конфликтуют с полицейскими, и тем более не собирались никого убивать. Мол, пистолет «Оса» предназначен только для самообороны. Кроме того, защитники настаивают, что у подсудимых не было никакого совместного замысла и намерений, а выстрелы не были прицельными в жизненно важные органы.

IMG_4105.jpeg+2025-12-09-13.48.04+niz.jpg

Один из адвокатов производил впечатление на присяжных словами английского драматурга Бернарда Шоу: «Идея судебного процесса заключается в том, что, если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу». Он выразил надежду, что процесс пройдёт именно в этом ключе.
