Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение

Появились на свет 11 щенков.





В ветклинике Елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных проведена операция кесарева сечение испанскому мастифу. На свет появились 11 здоровых щенков. Мама и потомство чувствуют себя хорошо.Как рассказали GOROD48 в Елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, сама операция, как и количество появившихся щенков — не уникальны: просто конкретно этой собаке было тяжело ощениться в связи со слабой родовой деятельностью. А вообще у собак может появляться на свет сразу до 20 щенков!