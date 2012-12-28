40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Появились на свет 11 щенков.
Как рассказали GOROD48 в Елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, сама операция, как и количество появившихся щенков — не уникальны: просто конкретно этой собаке было тяжело ощениться в связи со слабой родовой деятельностью. А вообще у собак может появляться на свет сразу до 20 щенков!
