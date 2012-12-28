В Липецкой области небольшой снег и до +2

Зимние морозы не могут пробиться в наш регион.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с Атлантики, пройдут мокрый снег и снег, незначительно потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, местами туман, налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, днем слабый гололед. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 10 декабря стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 27 градусов мороза.