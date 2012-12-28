69-летний липчанин отправил мошенникам больше трёх миллионов рублей

А 53-летняя женщина «задекларировала» более 1,7 миллиона рублей.

За минувшие выходные жители Липецкой области отправили дистанционным мошенникам больше пяти миллионов рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 69-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» больше трёх миллионов рублей, а 53-летней женщине сообщили о необходимости задекларировать свои сбережения для их сохранности — женщина отправила через банкомат мошенникам более 1,7 миллиона рублей.В понедельник, 8 декабря число жертв мошенников пополнили 59-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях и лишилась 50 000 рублей, и мужчина, пытавшийся сделать покупку на сайте объявлений — он перешёл по присланной продавцом ссылке и его счёта тут же списали 44 000 рублей.