40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Сегодня, 8 декабря, липчанин умер у поликлиники, автобус маршрута № 36 водит «воздух», и решивший навести порядок на парковке горожанин попал под уголовное дело.
Прохожие сообщили о мужчине врачам поликлиники, и те, вместе с реанимационной бригадой скорой, полчаса пытались вернуть липчанина к жизни, но не удалось.
По данным поликлиники, мужчина на учете кардиолога не состоял. Хронических заболеваний у него не было.
Министерство здравоохранения начало ведомственную проверку случившегося.
Новость потрясла читателей GOROD48. И дала очередной повод поговорить о качестве регионального здравоохранения.
«На учете не состоял. А кого они на учет ставят? К кардиологу не попасть. Терапевт говорит, что кардиограмма нормальная, но, чтобы человека обследовать, одной ее мало. Там же и щитовидка. Люди годами ходят и не знают, что разрушается организм. Пока в платную не пойдут. Ибо к эндокриноголу не попасть! И анализы по щитовидке не предлагают бесплатно сдать. Зато диспансеризация, которая лишь для галочки», — написал Возмущенный человек.
«Возмущенный человек, вы думаете, что если человек стоит на учете у кардиолога или у другого специалиста, то у него (больного) сразу все болезни пройдут сами-собой? Следить надо за состоянием своего здоровья самим, и не ждать приглашения из поликлиники, а бежать самому — если необходимо, то на платный прием. Всем здоровья!», — ответила ему тема для размышления.
«В Липецке пока попадёшь к врачу, помрёшь по дороге!», — считает 65+.
«Мужчины очень долго терпят, а обращаются к врачам когда невмоготу. Вот и этот не дошел. Очень жаль», — уверена Елена.
«С трудом верится, что кто-то пришел на помощь из поликлиники так оперативно. Была свидетелем, перед процедурным кабинетом мужчине стало плохо, и то пришлось ждать, и это в стенах поликлиники, и во время рабочего дня», — поделилась историей читательница.
«Обратитесь в 4-ую поликлинику; к любому врачу попадете дней через 12-14, а к неврологу даже даты не будете знать сразу, будете ждать, когда позвонят. Одним словом, плодят инвалидов, вынуждают людей заниматься самолечением. Продолжаем смотреть ТВ, где все хорошо и верить», — добавил Горожанин.
«Чтобы попасть к терапевту нужно талон ждать в среднем 10-14 дней, потом ставят на очередь, чтобы сдать кровь на ТТГ. Затем 3-4 недели идет ожидание результатов анализов. Пока нет результатов, направление к эндокринологу терапевт не выдает. А чтобы попасть к эндокринологу, еще 3-4 недели ждать. К тому времени получается, что анализу крови порядка двух месяцев. Вот такая у нас медицина, очень печально. С такой медициной, запустить ту же онкологию — делать нечего», — еще из личного опыта Димы.
«Жаль человека. В семь утра приехал, наверное, для того, чтоб первым в восемь-двенадцать отстреляться и погнать на работу. А пытавшимся реанимировать медикам огромная благодарность. И простите написавшим здесь глупости в ваш адрес. Не всякий в минуты растерянности и гнева способен отделять зёрна от плевел», — резюмировала Бабка Первая.
Но есть и счастливые излечения. Врачи БСМП №1 спасли известного липецкого искусствоведа и культуролога Андрея Ломоносова от редкой формы инфаркта, которая встречается в 0,05% случаев.
Комментаторы GOROD48 прекрасно знают выздоравливающего, желали ему здоровья.
«Андрей Рюрикович, какое счастье, что все обошлось именно так! Здоровья, поправляйтесь, держитесь! Ждем Вас в музее!» — написала Ольга А.
«Коллектив медицинских работников: врачей и медсестер, санитарочек и другой персонал БСМП 1 Вы — команда профессионалов своего дела!», — поблагодарила Зоя.
И еще про одну внезапную смерть. Накануне на улице Калинина автомобиль «Жигули» во время ремонта упал с домкрата и насмерть придавил 39-летнего мужчину.
Следователи уже выяснили, что погибший был самозанятым. Авторазборкой он занимался вместе с другом. Когда тот заметил долгое отсутствие товарища и начал его звать, оказалось слишком поздно: приятеля он увидел под машиной, а когда поднял её — тот уже не дышал.
«Игорек, Царство небесное. Вечная память. Скорбим, брат», — написал Мотаро.
«Соболезную. Однажды у меня сорвало домкрат. С тех пор всегда для подстраховки рядом с домкратом ставлю какой-либо пенёчек», — поделился опытом Александр.
GOROD48 снова обратил внимание на автобус маршрута №36. Его еще называют автобус-призрак, или экскурсионный. Пассажиров на маршруте даже в часы-пик много не бывает.
«Маршрут № 36 обеспечивает беспересадочное сообщение для горожан, проживающих в районе Быханова сада, улиц Липовской, Зегеля с улицей Советской», — заявили в мэрии.
Похоже в администрации Липецка знают, что говорят, немало комментаторов GOROD48 тоже встали на защиту «воздушного» маршрута.
«Не трогайте этот маршрут! Без него с улицы Зегеля не уехать на улицу Советскую!», — вступилась за 36-й Липчанка.
«А мне тоже нравится ездить на этом маршруте: тихо спокойно, без гонок», — добавил Заяц.
«На 11-м душиловка, стоим по 30 минут и едем битком. Вечером вообще часа 1,5 нет этого маршрута. Простите за тавтологию, но на 36-м сделали аж два автобуса три калеки едут там — даже 10-ть наберется только в час-пик случайных пассажиров. Раз пассажиропоток на 36-м на столько низкий, можно сделать на нём только один автобус, интервал составит 25-30 минут», — предложила Зина.
«Прекрасный маршрут. Поставьте ПАЗик, как на 11-м или 179-м маршруте, и будет всем счастье», — еще один вариант от Гостя.
«Очень хороший маршрут, особенно удобно добираться из поликлиники, так как на Советской не работает», — напомнила о проблеме Горожанка.
«Откроется поликлиника после ремонта на Советской, и автобус будет заполнен, с улиц, начиная с Липовской, туда ничем не добраться», — предположила Татьяна.
«Было бы здорово, если бы такой феномен был на всех маршрутах города. Как же хочется утром в 15 микрорайоне зайти в салон 30 или 330, а там мёртвые души, и ехать одному на работу», — размечтался Кирилл.
40-летний липчанин отправился ночью в магазин и повредил зеркала заднего вида, боковое стекло и капот автомобиля «Форд», который, по его мнению, был припаркован не по правилам.
Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Ущерб владельца машины составил 56 000 рублей. «Правдоруб» уже сознался в содеянном.
Комментаторы GOROD48 героя материала неожиданно сделали чуть ли не Робин Гудом.
«Граждане автомобилисты, паркуйтесь грамотно, и ваша машина никому не помешает», — посоветовал Водитель со стажем.
«Поэтому они паркуются как хотят. Кто захочет вызвать полицию — вряд ли дождется, а сам ничего не сделает. Так и живем. Одни нарушают, другие терпят», — считает Житель.
«Интересно получается, комментаторы одобряют порчу чужого имущества и самоуправство, т. е. нарушение закона, и при этом жалуются, что кто-то нарушает закон. Когнитивного диссонанса у вас не возникает случаем, граждане?» — удивился читатель.
«Нормально так сходил в магазин. Бюджетненько, можно сказать», — поёрничал Гость.
К слову, государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал словом года слово «Победа», а участники голосования на сайте одной из книжных сетей остановились на слове «Тревожность», которое обошло «Победу», «Веру», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежду», «Ожидание» и «Перемены». Липецкие психологи рассказали, как тревожность стала проблемой даже для детей.
В Липецкой области завтра ожидается небольшой и мокрый снег. В Липецке — без осадков и от 0 до -2 градусов.
И обратите внимание, в Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также новогодних подарков.
Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Липецкой области
