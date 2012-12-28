В Липецкую область приходит небольшой снег

Температура все еще выше обычного.



9 декабря влияние на погоду в Липецкой области начнет оказывать циклон с Атлантики — местами пройдут небольшие осадки, а 10 и 11 декабря небольшие и умеренные осадки ожидаются повсеместно. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью будет от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 9 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 28 градусов мороза.