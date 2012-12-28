В Липецке заработала предновогодняя «горячая линия»

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков.

Сегодня в Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков. По 19 декабря специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания. Также можно будет узнать о действующих нормативных гигиенических требованиях к этим категориям товаров.Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-49, 30-88-25, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-4943 (звонок бесплатный), в территориальный отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в территориальный отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском округах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в территориальный отдел в Данковском, Чаплыгинском округах и Лев-Толстовском районе: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в территориальный отдел в Грязинском, Добринском, Усманском округах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в территориальный отдел в Лебедянском, Краснинском округах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.