Частники строят 75% жилья в Липецкой области

105,9 миллиарда рублей составил объем строительных работ в январе-октябре в Липецкой области — в сопоставимых ценах он снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 22,2%, сообщает Липецкстат.



Всего за десять месяцев организациями и населением построено 483,2 тысячи квадратных метров жилья, или 4299 квартир — это 92,9% к уровню января-октября 2024 года. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (29,8%), Липецкий муниципальный округ (25,9) и Грязинский муниципальный район (12,6%). На долю городского строительства пришлось 43,9% всего жилья, на сельское строительство — 56,1%. Среди частного домостроительства это соотношение иное: в городах введено в эксплуатацию 34,1% всего жилья, в селах — 65,9%.359,8 тысячи квадратных метров жилья построено населением за счет собственных или привлеченных средств — это 74,5% всего объема жилищного строительства. По сравнению с январем-октябрем 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 66,3 тысячи квадратных метров, или на 15,6%. В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-октябре 2025 года построено 436 квадратных метров жилья.