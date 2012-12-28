Частники строят 75% жилья в Липецкой области

40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
105,9 миллиарда рублей составил объем строительных работ в январе-октябре в Липецкой области — в сопоставимых ценах он снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 22,2%, сообщает Липецкстат.
359,8 тысячи квадратных метров жилья построено населением за счет собственных или привлеченных средств — это 74,5% всего объема жилищного строительства. По сравнению с январем-октябрем 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 66,3 тысячи квадратных метров, или на 15,6%. В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-октябре 2025 года построено 436 квадратных метров жилья.
